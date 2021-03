**8 marzo: Italia ha più astronome al mondo, sono il 21% nell'Uai** (3) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Caraveo rileva come anche la pandemia abbia "accentuato le differenze fra uomini e donne" nella scienza. "Per me il lockdown è stato un periodo di grande produzione scientifica ed ora sto scrivendo con i colleghi della Bocconi Andrea Sommariva e Clelia Iacovino un libro sulla Space Economy, ma non per tutte le mie colleghe scienziate Italiane è andata così". "Nel 2020 è stata fatta una ricerca per capire se il coronavirus avesse causato qualche differenza nella produttività degli astronomi Italiani: purtroppo la produttività dei colleghi maschi è rimasta costante mentre quella delle donne è un po' diminuita. Il calo della produzione scientifica delle donne in lockdown è purtroppo una costante nelle scienziate che lavorano in smart working perché sono impegnate anche ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Caraveo rileva come anche la pandemia abbia "accentuato le differenze fra uomini e donne"a scienza. "Per me il lockdown è stato un periodo di grande produzione scientifica ed ora sto scrivendo con i colleghi della Bocconi Andrea Sommariva e Clelia Iacovino un libro sulla Space Economy, ma non per tutte le mie colleghe scienziatene è andata così". "Nel 2020 è stata fatta una ricerca per capire se il coronavirus avesse causato qualche differenzaa produttività degli astronomini: purtroppo la produttività dei colleghi maschi è rimasta costante mentre quella delle donne è un po' diminuita. Il calo della produzione scientifica delle donne in lockdown è purtroppo una costantee scienziate che lavorano in smart working perchéimpegnate anche ad ...

Advertising

lauraboldrini : L' #8Marzo dedicato alle donne polacche in lotta per diritti che sono anche nostri. Lunedì in tutta Europa protes… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - you_trend : ?? #Coronavirus, 5 marzo 2021 • Attualmente positivi: 456.470 • Deceduti: 99.271 (+297) • Dimessi/Guariti: 2.467.38… - uai_bot : RT @TV7Benevento: **8 marzo: Italia ha più astronome al mondo, sono il 21% nell'Uai** (3)... - LucianoBonazzi : RT @LucianoBonazzi: Nuova segreteria #PD Alla vigilia dell'8 marzo una riflessione: è tempo di puntare su una donna! @pdnetwork @Deputatipd… -