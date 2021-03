**8 marzo: Italia ha più astronome al mondo, sono il 21% nell’Uai** (3) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Caraveo rileva come anche la pandemia abbia “accentuato le differenze fra uomini e donne” nella scienza. “Per me il lockdown è stato un periodo di grande produzione scientifica ed ora sto scrivendo con i colleghi della Bocconi Andrea Sommariva e Clelia Iacovino un libro sulla Space Economy, ma non per tutte le mie colleghe scienziate Italiane è andata così”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – Caraveo rileva come anche la pandemia abbia “accentuato le differenze fra uomini e donne” nella scienza. “Per me il lockdown è stato un periodo di grande produzione scientifica ed ora sto scrivendo con i colleghi della Bocconi Andrea Sommariva e Clelia Iacovino un libro sulla Space Economy, ma non per tutte le mie colleghe scienziatene è andata così”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

