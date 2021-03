8 marzo: Grillo, ‘donne tengono in piedi Paese ma decidono meno di maschi’ (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell’ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono le donne a tenere in piedi questo Paese”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, in un post dal titolo “Signore, la storia siete voi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell’ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono le donne a tenere inquesto”. Lo scrive sul suo blog Beppe, in un post dal titolo “Signore, la storia siete voi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : 8 marzo: Grillo, 'donne tengono in piedi Paese ma decidono meno di maschi'... - albo_interista : RT @albo_interista: Febbraio 2013: “Apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno” cit. Grillo Marzo 2021: “Apriremo il PD come una… - SasageyoESM : RT @albo_interista: Febbraio 2013: “Apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno” cit. Grillo Marzo 2021: “Apriremo il PD come una… - albo_interista : Febbraio 2013: “Apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno” cit. Grillo Marzo 2021: “Apriremo il PD come… - noth2loos : RT @CorradinoMineo: Caffè del 7 marzo 2021 -