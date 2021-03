8 marzo | ex campionessa di scherma Granbassi testimonial Antimolestie 2

(Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - La Fise, inoltre, è stata la prima Federazione sportiva ad aver istituito una Commissione e aderito all'Osservatorio Nazionale. “Un esempio per tutta la società” -secondo il Procuratore Generale del Coni Ugo Taucer, che aggiunge: “La Fise, attraverso la Commissionediventa agente attivo di cambiamento che attraverso le buone pratiche è in grado di proteggere tutti”. “Abbiamo voluto aderire fin da subito alle finalità dell'Osservatorio – ha detto il Presidente della Fise, Marco Di Paola - e con la ferma volontà di combattere un fenomeno che nulla dovrebbe avere a che fare con il nostro mondo, così abbiamo dato vita alla prima Commissione. Lo sport con le sue regole e con i suoi valori etici è in grado di veicolare un messaggio alto e nobile di unione, condivisione e rispetto”.

Advertising

RadioGoldAl : Il talento delle donne: la campionessa di triathlon Marta Menditto - fight_shield : Gloria Peritore, campionessa mondiale dei pesi mosca dell'#ISKA, tornerà a combattere il 20 marzo all'evento… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo campionessa

Nella serata di sabato 62021, nel corso della finalissima del Festival di Sanremo , Federica Pellegrini e Alberto ... Ladi nuovo, a margine del suo intervento a Sanremo 2021, ha ...... consapevoli e attivi in tutti i contesti della società"."" Per l'incontro di lunedì 9, sul ... delladi pallavolo Stefania Sansonna( Igor Volley Novara);della professoressa Cristina ...E' quello della campionessa italiana di scherma Margherita Granbassi testimonial ... Antimolestie della Federazione Italiana Sport Equestri in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della ...La Pala di Santa Lucia del pittore veneziano al centro dell’iniziativa per i diritti sociali con Beatrice Venezi ...