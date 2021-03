7 marzo 1985, viene pubblicato We Are the World (Di domenica 7 marzo 2021) Il 7 marzo 1985 esce We Are the World, brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie allo scopo di raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Sono passati 36 anni dalla pubblicazione di We Are the World, brano che ha avuto fama mondiale i cui proventi sono stati interamente destinati a scopo di beneficienza. La carestia in Etiopia Tra il 1983 e il 1984 una gravissima carestia aveva colpito l’Africa, in particolare l’Etiopia. Il cantante britannico Bob Geldof aveva coinvolto un gruppo di cantanti connazionali in un progetto, chiamato Band Aid, per realizzare un brano a scopo di beneficenza. Il pezzo, intitolato Do They Know It’s Christmas?, ebbe un grandissimo successo e raccolse diversi milioni di sterline in breve tempo. Da qui, il musicista statunitense Harry Belafonte, indignato per il fatto che ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Il 7esce We Are the, brano scritto da Michael Jackson e Lionel Richie allo scopo di raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Sono passati 36 anni dalla pubblicazione di We Are the, brano che ha avuto fama mondiale i cui proventi sono stati interamente destinati a scopo di beneficienza. La carestia in Etiopia Tra il 1983 e il 1984 una gravissima carestia aveva colpito l’Africa, in particolare l’Etiopia. Il cantante britannico Bob Geldof aveva coinvolto un gruppo di cantanti connazionali in un progetto, chiamato Band Aid, per realizzare un brano a scopo di beneficenza. Il pezzo, intitolato Do They Know It’s Christmas?, ebbe un grandissimo successo e raccolse diversi milioni di sterline in breve tempo. Da qui, il musicista statunitense Harry Belafonte, indignato per il fatto che ...

Advertising

sulsitodisimone : 7 Marzo 1985 ? Pubblicazione del singolo We Are the World, su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere fondi p… - GM03571487 : 1984-85 (4' And Coppa UEFA - 06-03-1985) INTER-Colonia 1-0 [Causio] HLTS... - OrnellaFelici : Messaggi e Benedizione da Medjugorje per oggi, 6 Marzo 2021: ‘Dio concede grazie…’: Medjugorje: la Vergine Maria ci… - CiaoKarol : Messaggi e Benedizione da Medjugorje per oggi, 6 Marzo 2021: ‘Dio concede grazie…’: Medjugorje: la Vergine Maria ci… - il_Conte78 : RT @metallus_it: Il 4 marzo del 1985 usciva 'Metal Heart' degli @accepttheband -