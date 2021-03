4 segni zodiacali manipolatori che usano il sarcasmo per nascondere le loro vere intenzioni

Leggi su virali.video

(Di domenica 7 marzo 2021) Secondo gli astrologi alcunihanno un carattere davveroo e sfruttano tutto ilper riuscire ale. Queste persone riescono a creare delle situazioni davvero particolari e finiscono sempre per rivoltare le carte in tavola. 1. Scorpione Le persone del segno dello Scorpione sanno perfettamente come sfruttare ilin ogni situazione. Riescono a convertire ogni parola in un momento di seduzione o di vendetta, a seconda della situazione che stanno vivendo. Perè facile intuire lealtrui e quindi giocano in anticipo, cercando di portarle afavore, anche sfruttando l’inganno quando ...