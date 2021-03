Zone rosse Italia | Galli | «Regioni che non lo sono ancora ci finiranno presto»

Advertising

borghi_claudio : @BaVi_75 @Cartabellotta Terapie intensive al 50% di occupazione ma dipende cosa considera lei con 'intervenire' per… - fattoquotidiano : “Parte la terza ondata: casi aumentano in 94 province su 107. Zone rosse locali in ritardo”. Il monitoraggio di Gim… - RobertoBurioni : Mentre noi parliamo di zone rosse da Israele arrivano queste notizie (dati giornalieri dal picco di gennaio): -63%… - GioXza : @LegaSalvini Governo Draghi: Scuole chiuse. Ritardi nei ristori. Chiusure e zone rosse. IL PROBLEMA ERA CONTE? Alme… - ursus_bipolaris : RT @DiReddito: Mi dicevano che ero troppo di destra e per bilanciare ho fatto un po' di zone rosse qua e là -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

Il Sole 24 ORE

In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nellelocali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'...Scuola Nelledal 6 marzo si prevede la sospensione dell' attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la ...Insieme ai provvedimenti per il contenimento del Covid, che prevedono ancora una settimana in arancione per la Toscana con zone rosse localizzate, ecco che si torna anche a parlare delle scuole: ...Gli indicatori regionali e forse anche l’ordinanza firmata giovedì (e lunedì scorso per Como) dal presidente Attilio Fontana per l’arancione rafforzato hanno evitato un ulteriore declassamento della L ...