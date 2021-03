Zona rossa, Strianese al tavolo della Prefettura: “Severità e visibilità dei controlli” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuta in videoconferenza la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato e presieduto dal Prefetto Francesco Russo, per discutere su emergenza epidemiologica da Covid-19. Hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco di Salerno, i Sindaci delle 8 grandi città della provincia (popolazione superiore a 30.000 abitanti) e tutti i vertici provinciali dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. “Il tema principale della discussione – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – ovviamente è stato l’ingresso della Campania in Zona rossa. Da lunedì 8 Marzo tutta la regione, e quindi anche la nostra provincia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuta in videoconferenza la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato e presieduto dal Prefetto Francesco Russo, per discutere su emergenza epidemiologica da Covid-19. Hanno partecipato il PresidenteProvincia, il Sindaco di Salerno, i Sindaci delle 8 grandi cittàprovincia (popolazione superiore a 30.000 abitanti) e tutti i vertici provinciali dei Carabinieri,Polizia eGuardia di Finanza. “Il tema principalediscussione – afferma il PresidenteProvincia Michele– ovviamente è stato l’ingressoCampania in. Da lunedì 8 Marzo tutta la regione, e quindi anche la nostra provincia ...

