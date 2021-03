Zona rossa, gli attori si chiudono al Bellini per produrre 2 spettacoli. (Di sabato 6 marzo 2021) Il Bellini di Napoli chiude la sua 'Zona rossa', il progetto che ha visto per 76 giorni di 'reclusione' un gruppo di artisti , mai usciti dal teatro. Nel corso di questo periodo è stato mostrato in ... Leggi su gazzettadinapoli (Di sabato 6 marzo 2021) Ildi Napoli chiude la sua '', il progetto che ha visto per 76 giorni di 'reclusione' un gruppo di artisti , mai usciti dal teatro. Nel corso di questo periodo è stato mostrato in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia ro… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - giozomparelli : cosa potrebbe andare peggio di avere ferie durante una pandemia mondiale e averle a ridosso del possibile ingresso… - SassiLive : BASILICATA ZONA ROSSA, FERRONE (ARTICOLO 1 AREA MARMO-PLATANO-MELANDRO) ATTACCA BARDI: “GOVERNATORE MANCA DI RISPET… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid: Acquaroli, Rt sopra 1 (1,08) prima volta da 15/11 ... Acquaroli ricorda che quindi "fino a domenica 14 marzo varranno totalmente" le misure adottate con la sua ultima ordinanza che prevede "le province di Ancona e Macerata in zona rossa, e anche la Dad ...

Campania zona rossa. Food, parrucchieri e taxi: 'In ginocchio da un anno aiutateci a sopravvivere' Il tempo passa ma il no, e per i commercianti arriva la nuova chiusura in vista della zona rossa da lunedì. Dopo la Pasqua 2020, salterà anche quella del 2021 col relativo indotto che si aggira almeno intorno ai 20 milioni di euro per i soli pubblici esercenti. Tra rassegnazione e ...

Nuovi colori, Campania e gran parte dell’Emilia Romagna in zona rossa. Veneto e Friuli in arancione Il Sole 24 ORE Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole per spostamenti, negozi e scuola Da oggi al 6 aprile è in vigore il primo Dpcm del governo Draghi. Sono vietati gli spostamenti fra regioni. Maggiori restrizioni per le seconde case. Restano chiusi bar e ristoranti dalla fascia aranc ...

Da oggi regole e divieti fino a Pasqua con l’ultimo Dpcm Facebook Shares Misure dal 6 marzo al 6 aprile per scuola, spostamenti, barbieri, cinema: cosa si può fare, cosa non si può fare Il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi in vigore da oggi 6 marzo con mi ...

... Acquaroli ricorda che quindi "fino a domenica 14 marzo varranno totalmente" le misure adottate con la sua ultima ordinanza che prevede "le province di Ancona e Macerata in, e anche la Dad ...Il tempo passa ma il no, e per i commercianti arriva la nuova chiusura in vista dellada lunedì. Dopo la Pasqua 2020, salterà anche quella del 2021 col relativo indotto che si aggira almeno intorno ai 20 milioni di euro per i soli pubblici esercenti. Tra rassegnazione e ...Da oggi al 6 aprile è in vigore il primo Dpcm del governo Draghi. Sono vietati gli spostamenti fra regioni. Maggiori restrizioni per le seconde case. Restano chiusi bar e ristoranti dalla fascia aranc ...Facebook Shares Misure dal 6 marzo al 6 aprile per scuola, spostamenti, barbieri, cinema: cosa si può fare, cosa non si può fare Il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi in vigore da oggi 6 marzo con mi ...