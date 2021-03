Zona rossa anche nelle aree interne, la Regione: “Azione di utile prevenzione” (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In relAzione a richieste di chiarimento sulle ragioni di estensione della Zona rossa all’intera Regione, comprese aree interne con indice epidemico piu’ contenuto, si precisa che la classificAzione dell’intera Regione in Zona rossa e’ stata disposta con Ordinanza del Ministro della Salute in ragione di parametri adottati a livello nazionale ed applicati per le singole regioni, senza differenziazioni sub regionali”. Si legge così una nota dell’Unità regionale di Crisi che risponde alle tante sollecitazioni che sono arrivate soprattutto dalle aree interne della Regione. “Peraltro, come da noi sostenuto piu’ volte, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In rela richieste di chiarimento sulle ragioni di estensione dellaall’intera, compresecon indice epidemico piu’ contenuto, si precisa che la classificdell’interaine’ stata disposta con Ordinanza del Ministro della Salute in ragione di parametri adottati a livello nazionale ed applicati per le singole regioni, senza differenziazioni sub regionali”. Si legge così una nota dell’Unità regionale di Crisi che risponde alle tante sollecitazioni che sono arrivate soprattutto dalledella. “Peraltro, come da noi sostenuto piu’ volte, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia ro… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - cleghio : RT @paoletto11: @6000sardine Siete partita da bologna, zona rossa, dove io e la mia famiglia siamo rinchiusi in casa, le mie figlie non van… - carlo_balestra : RT @paoletto11: @6000sardine Siete partita da bologna, zona rossa, dove io e la mia famiglia siamo rinchiusi in casa, le mie figlie non van… -