Zidane: «Nessun favorito nel Derby. Benzema? È speciale» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni

Il tecnico del Real, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza alla vigilia del Derby di Madrid contro l'Atletico Madrid di Simeone. «Non ci sono favoriti in questo Derby, c'è una partita da giocare ed è quello che faremo. Parliamo di una grande sfida calcistica. Questo è quello che i tifosi vogliono vedere in campo».

