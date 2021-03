Zack Snyder' s Justice League | il teaser di Aquaman e nuove immagini di Superman con il costume nero

(Di sabato 6 marzo 2021)'sarriverà il 18 marzo e online sono stati condivisi ildedicato addiin azione.'sarriverà dopo una lunga attesa e online è stato condiviso ildedicato ad, il personaggio interpretato dall'attore Jason Momoa. I profili social dell'atteso lungometraggio, hanno inoltre pubblicato nuovi contenuti con protagonista, il supereroe interpretato da Henry Cavill, mentre è in azione con iltotalmente assente dalla versione distribuita nelle sale nel 2017 dopo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Zack Snyder

TRAMA : In's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) ...Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo e online sono stati condivisi il teaser dedicato ad Aquaman e nuove immagini di Superman in azione. Zack Snyder's Justice League arriverà dopo una lun ...Il terzo membro della Justice League protagonista della campagna promozionale legato all'uscita prossima della Snyder Cut è Aquaman.