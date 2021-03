YouTube rimuove cinque canali gestiti dalle forze armate birmane

(Di sabato 6 marzo 2021)ha rimossoper aver violato le linee guida della community e i termini di servizio. La società statunitense ha dichiarato di aver chiuso idelle emittenti Myawaddy Media, MRTV, WD Online Broadcasting, MWD Variety e MWD Myanmar. La decisione arriva in seguito al colpo di stato militare del 1° febbraio che ha destituito il governo democraticamente eletto del paese, provocando numerose proteste pubbliche. «Abbiamo chiuso una serie die rimosso diversi video dain conformità con le nostre linee guida della community e le leggi applicabili», ha affermatoin una dichiarazione inviata tramite posta ...

Advertising

marchess88 : Nel #Congo è morto il giudice che indagava sulla morte di #LucaAttanasio e #VittorioIacovacci e nello #Myanmar… - Marchess86 : Ieri nella #RDCONGO è morto il giudice che indagava sulla morte di #LucaAttanasio e #VittorioIacovacci e in… - Marialuisamean1 : Io la chiamerei 'censura'! YouTube rimuove i canali gestiti dalle forze armate birmane con l'escalation della vio… - infoitcultura : L’NWA Rimuove tutti i video su Youtube, Novità in arrivo? -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube rimuove

... Twitter, TikTok,. Stesso spirito di Facebook, insomma, ma con un approccio da una parte ... Violenza e insulti Instagram vieta eanche i contenuti di bullismo ("umiliare o mettere in ...È quanto mai urgente oragli ostacoli che rallentano il posizionamento delle realtà ... Aderisci anche tu alla campagna #settemilae1volti sui canali social Cna Liguria:, Facebook, ...Il tweet di Centro Pokémon LEAKS, in cui viene mostrato il Pass Battaglia del gioco, non ha subito lo stesso trattamento. Oltre a questo, però, i video della beta di Pokémon Unite condivisi su YouTube ...L'ANALISIIl caso del video pubblicato e poi rimosso da Youtube ha avuto una forte eco anche a livello nazionale. Ieri la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera,.