Yemen | scontri a Marib | la guerra interna ha causato almeno 90 morti

Ultime Notizie dalla rete : Yemen scontri Yemen, combattimenti a Marib: almeno 90 morti Violenti combattimenti hanno provocato almeno 90 vittime nelle ultime 24 ore su entrambi i fronti in guerra nello Yemen. Gli scontri sono avvenuti a Marib, nel nord, una regione strategica che i ribelli Huthi stanno cercando di strappare alle forze lealiste. Lo riferiscono fonti militari governative. Negli ...

