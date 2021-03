Wta 500 Doha 2021 | Kvitova domina Muguruza e trionfa in finale

(Di sabato 6 marzo 2021) Petraha conquistato il ventottesimo titolo in carriera, superando Garbiñeper 6-2, 6-1, al termine delladel Wta 500 di. La tennista ceca ha letteralmenteto l’avversaria spagnola, imponendo il proprio tennis pragmatico e palesando un ottimo rendimento al servizio.ha tentato di opporsi allo strapotere fisico e tecnico dell’opponente più esperta, sebbene la voglia di vincere dinon le abbia consentito di rispondere colpo su colpo. L’iberica ha pagato una fragilità alla battuta del tutto inusuale, crollando sotto i colpi dell’astuta. La giocatrice ceca ha ottenuto il primo trionfo stagionale, interrompendo il un digiuno durato per l’intera annata 2020, dopo 9 stagioni ...

