Winona Oak lancia il nuovo singolo Nobody Loves Me con ELIO Video

(Di sabato 6 marzo 2021) Sulla scena indie-pop da circa due anni. la cantautrice svedeseOak ha rilasciato ungradevole brano condal titoloMe.è ancora un’artista emergente ma con la sua He Don't Love Me ha conquistato anche Britney Spears che non fa altro che ballare la sua canzone su Instagram. Un delizioso mix tra Lana Del Rey e Marina Diamandis che sono sicuro continuerà a darci molte soddisfazioni.Vi lascio all'ascolto di alcuni suoi brani decisamente più degni di nota:Oak -Me Testo Could've been a nightmare, but I didn't even sleep Feeling like a loser, loving me a sheep If only I could change her, staring back at me Dress a little cooler, make a fucking scene I'm just ...

ricomporsi : le canzoni di winona oak sono scritte per me

