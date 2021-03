West Bromwich Albion – Newcastle United: domenica 7 marzo ore 12 (Di sabato 6 marzo 2021) Si prevede che il West Brom rimarrà senza Grady Diangana per la terza partita in otto giorni. Anche Kieran Gibbs ha saltato la sconfitta di giovedì contro l’Everton a causa di un problema al collo e verrà valutato. La coppia del Newcastle Allan Saint-Maximin e Miguel Almiron sono fuori fino ad aprile dopo essersi infortunati all’inguine e al ginocchio lo scorso fine settimana. Anche Callum Wilson viene messo da parte, mentre vengono valutati Federico Fernandez, Isaac Hayden ed Emil Krafth. Matt Ritchie è in lizza per giocare dopo essersi scusato con il capo Steve Bruce dopo la loro lite la scorsa settimana. Cosa aspettarci quindi dall’incontro West Bromwich Albion – Newcastle United? West Bromwich Albion – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Si prevede che ilBrom rimarrà senza Grady Diangana per la terza partita in otto giorni. Anche Kieran Gibbs ha saltato la sconfitta di giovedì contro l’Everton a causa di un problema al collo e verrà valutato. La coppia delAllan Saint-Maximin e Miguel Almiron sono fuori fino ad aprile dopo essersi infortunati all’inguine e al ginocchio lo scorso fine settimana. Anche Callum Wilson viene messo da parte, mentre vengono valutati Federico Fernandez, Isaac Hayden ed Emil Krafth. Matt Ritchie è in lizza per giocare dopo essersi scusato con il capo Steve Bruce dopo la loro lite la scorsa settimana. Cosa aspettarci quindi dall’incontro– ...

