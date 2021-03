WandaVision | la risposta della Marvel è un risveglio brusco ma necessario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Wanda Maximoff è una donna che ha perso tutto: famiglia, amore e uno scopo. Eppure la ritroviamo in una cittadina anonima del New Jersey, intrappolata in una sit-com meta-narrativa, a fianco del suo amore redivivo. Protagonista di una vita che non ha mai avuto, e che non potrà avere più. Per il franchise, la serie Disney+ ‘’ è stata la prima vera occasione di riprendere la storyline principale degli Avengers, rimasta sospesa dall’episodio ‘Endgame’. La sfida era duplice: da una parte mantenere alti ritmo e ambizioni delle esperienze cinematografiche, e dall’altra riuscire a soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più trasversale ed esigente, in un’era in cui chiunque può ipotizzare a mezzo social le possibili direzionitrama, mesi prima che questa sia edita. Sin dal suo annuncio, le speculazioni dei fan ...