Volley B2 | l’Olimpia vince il derby contro la Volare Benevento

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancora unamaro per lache nella quarta giornata del campionato di serie B2 femminile inciampa tra le mura casalingheuna Energa OlimpiaSan Salvatore Telesino che, invece, con tanta grinta riesce a conquistare altri tre punti. Eppure, le giallorosse non erano partite male. Poi le ragazze di mister Eliseo, dopo un inizio in sordina, sono riuscite ad imporsi per 3-0. Il primo parziale si chiude sul 10-10. Poi le telesine riescono ad esprimere il loro gioco e il primo set termina sul 25-23, nonostante l’ottima prestazione delle padrone di casa. Il secondo set si gioca sulla falsa riga del primo. Inizio combattuto, con le ragazze del presidente Campanile un po’ contratte. Dopo il 15-15 cambia la storia, ...