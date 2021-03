«Volevano anche arrestarmi». L’ira del papà multato per aver portato i fiori al figlio morto a Rigopiano (Di sabato 6 marzo 2021) «Mai avrei pagato un centesimo. Mi sono opposto e ho chiesto il processo». Dopo l’assoluzione parla Alessio Feniello, il papà di Stefano morto il 18 gennaio del 2017 nella valanga che rase al suolo il resort Rigopiano. Stefano aveva 28 anni. Quella valanga provocò ventinove vittime. Intervistato dal Corriere della Sera racconta cosa accade il 21 maggio del 2018 quando con la moglie Maria superarono i sigilli giudiziari attorno all’hotel per deporre dei fiori. Dopo l’assoluzione parla papà Feniello L’area dell’hotel Rigopiano era sotto sequestro da più di un anno. «Ricordo che quel giorno siamo arrivati su e c’erano i carabinieri che non Volevano lasciarci passare. Mia moglie è entrata lo stesso e a quei ragazzi ha detto: io vado a portare dei fiori a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) «Mai avrei pagato un centesimo. Mi sono opposto e ho chiesto il processo». Dopo l’assoluzione parla Alessio Feniello, ildi Stefanoil 18 gennaio del 2017 nella valanga che rase al suolo il resort. Stefano aveva 28 anni. Quella valanga provocò ventinove vittime. Intervistato dal Corriere della Sera racconta cosa accade il 21 maggio del 2018 quando con la moglie Maria superarono i sigilli giudiziari attorno all’hotel per deporre dei. Dopo l’assoluzione parlaFeniello L’area dell’hotelera sotto sequestro da più di un anno. «Ricordo che quel giorno siamo arrivati su e c’erano i carabinieri che nonlasciarci passare. Mia moglie è entrata lo stesso e a quei ragazzi ha detto: io vado a portare deia ...

Advertising

pisto_gol : L’Inter è 1^in classifica, ha il miglior attacco-57 gol-e la 2^difesa-24 gol subiti. È prima per expected goals e p… - SecolodItalia1 : «Volevano anche arrestarmi». L’ira del papà multato per aver portato i fiori al figlio morto a Rigopiano… - 2fuffology : @belalugosisdea Io guardo all'insieme, il piano vaccinale in ER va come un treno... ma molte regioni arrancano e an… - lupone47 : @sonia172505 C’erano anche i governatori che se il governo chiudeva... volevano tenere aperto inneggiando alla ditt… - chiimmydipity : eh sì ci volevano le paranoie sul mio cazzo di fisico anche a quest'ora, come se non ci pensassi già tutto il giorno -