Vita e lavoro, casa e ufficio: cosa succede quando i muri crollano (Di sabato 6 marzo 2021) quando più o meno agli inizi degli anni ’90 le e-mail cominciarono a diventare popolari, furono globalmente salutate come un’innovazione che avrebbe portato più produttività, organizzazione, migliore comunicazione, e quindi più tempo libero: un fulgido esempio di come la tecnologia venisse in soccorso all’uomo. Sono passati trent’anni, e tutti sappiamo com’è andata. Controllare e gestire le e-mail è diventata un’enorme fonte di stress e di conflitto, verificata da numerosi studi ma soprattutto dall’esperienza quotidiana di centinaia di milioni di persone. Eppure, non possiamo farne a meno. Oggi ci si potrebbe chiedere se lo smart-working non sia destinato a percorrere la stessa parabola, seppure più accelerata. Prima presentato come strumento salvifico in grado di emancipare i lavoratori dalle vetuste restrizioni dell’ufficio dell’orario di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021)più o meno agli inizi degli anni ’90 le e-mail cominciarono a diventare popolari, furono globalmente salutate come un’innovazione che avrebbe portato più produttività, organizzazione, migliore comunicazione, e quindi più tempo libero: un fulgido esempio di come la tecnologia venisse in soccorso all’uomo. Sono passati trent’anni, e tutti sappiamo com’è andata. Controllare e gestire le e-mail è diventata un’enorme fonte di stress e di conflitto, verificata da numerosi studi ma soprattutto dall’esperienza quotidiana di centinaia di milioni di persone. Eppure, non possiamo farne a meno. Oggi ci si potrebbe chiedere se lo smart-working non sia destinato a percorrere la stessa parabola, seppure più accelerata. Prima presentato come strumento salvifico in grado di emancipare i lavoratori dalle vetuste restrizioni dell’dell’orario di ...

lostatosociale : Abbiamo invitato gli unici ospiti senza i quali non sarebbe stata possibile la nostra vita: i lavoratori dello spet… - matteosalvinimi : Non solo proroga degli invii ma vera pace fiscale, con cancellazione delle cartelle sotto i 5.000 euro: è la soluzi… - AurelioCapaldi : Ultima domenica di lavoro per ?@GCerqueti?: dopo 43 anni (di cui 34 in Rai), Gianni va in pensione. Autorevolezza,… - Uiltrasporti_N : RT @UILofficial: Il nostro obiettivo non è diminuire, non è ridurre, ma azzerare. #ZeroMortiSulLavoro. Per la UIL questa è la lotta della… - GiampaoloScopa : Vita e lavoro, casa e ufficio: cosa succede quando i muri crollano -