Virus in Campania, ancora tanti i contagi: il bollettino di oggi (Di sabato 6 marzo 2021) Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 2.843 (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.232 Sintomatici: 206 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 25.527 (di cui 5.038 antigenici) Totale positivi: 282.661 (di cui 8.054 antigenici) Totale tamponi: 3.066.706 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

