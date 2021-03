Virtus Bologna-Venezia oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket (Di sabato 6 marzo 2021) oggi, sabato 6 marzo, alla “Segafredo Arena” andrà in scena il match tra Virtus Bologna e Venezia, secondo anticipo della ventunesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che vogliono consolidare il piazzamento playoff e possibilmente migliorare la loro classifica. La Virtus Bologna, attuale quarta forza del campionato con il record di 13-6, punta a dare seguito alla striscia di tre vittorie consecutive evitando ulteriori passi falsi tra le mura amiche, dove in questa stagione ha balbettato (addirittura tre successi e sei ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021), sabato 6 marzo, alla “Segafredo Arena” andrà in scena il match tra, secondo anticipo della ventunesima giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che vogliono consolidare il piazzamento playoff e possibilmente migliorare la loro classifica. La, attuale quarta forza del campionato con il record di 13-6, punta a dare seguito alla striscia di tre vittorie consecutive evitando ulteriori passi falsi tra le mura amiche, dove in questa stagione ha balbettato (addirittura tre successi e sei ...

