VIDEO Vanessa Ferrari | commovente esercizio al corpo libero | incanta sulle note di “Bella ciao” | grande rientro

(Di sabato 6 marzo 2021)ha regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati di ginnastica artistica. La Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale ha riabbracciato la Serie A dopo quattro anni di assenza e si è distinta con un meravigliosoal. La bresciana, ormai tornata ad allenarsi su tutti gli attrezzi, avrebbe dovuto gareggiare esclusivamente al volteggio, ma poi un piccolo problemino fisico di Alice D’Amato l’ha convinta a sostituire la compagna di squadra al quadrato. La portacolori della Brixia Brescia ha portato in gara il suo nuovodi “”, la musica scelta per questa stagione agonistico. Unsemplificato, ma si fa per dire perché il ...

Advertising

Vanessa_LaSky : RT @PrimeVideoIT: I colori di #Zamunda conquistano il Casinò di Sanremo, ma @marciocapatonda, l’inviato di RIPORT per ZNN è qui per svelar… - FedeCocchi : Il ritorno di una grande campionessa Vanessa #Ferrari con #bellaciao #ginnastica @Gazzetta_it - isetwis : RT @_alessandrosola: Vanessa Ferrari DTY?? - francesco_r93 : RT @_alessandrosola: Vanessa Ferrari DTY?? - leopaolotta : RT @_alessandrosola: Vanessa Ferrari DTY?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Vanessa

OA Sport

... a partire dalla palestra locale e dalle lezioni della sua insegnante,Tassi . Appena ... Ildel rapper Astol e la parte dello swing (il ballerino sostituto che deve imparare tutte le parti ......in esterna solo per quello ma poi ti sei accorto che riesci a tenere botta solo alleSpoto ... però, senza Armando Incarnato in quello studio, quanto? Godiamocela, finché dura!dalla ...Prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica: dopo 4 anni è tornata a gareggiare in Italia Vanessa Ferrari. Eccola sulle note di ''Bella ciao''.Vanessa Ferrari ha regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati di ginnastica artistica. La Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale ha riabbracciato la Serie A dopo quattro anni di assen ...