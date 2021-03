VIDEO MotoGP, Enea Bastianini: “Moto di un altro pianeta, va fortissimo” (Di sabato 6 marzo 2021) Enea Bastianini commenta ai microfoni di Sky Sport MotoGP le prime sensazioni dopo le due giornate di test a Losail (Qatar), sede delle prove ufficiali in vista del Motomondiale 2021. Il campione in carica della Moto2, in pista nella sessione privata di ieri e nelle sette ore di oggi, si è mostrato molto soddisfatto dopo la prima esperienza a bordo della Ducati del Team Esponsorama Racing. Il compagno di box di Luca Marini, anch’esso esordiente nella classe regina delle due ruote, è consapevole del tanto lavoro da fare in vista del 28 marzo, data del primo appuntamento del campionato. L’ex alfiere di casa Italtrans Racing è fiducioso in vista delle prossime sessioni in programma dopo il ventesimo crono registrato oggi grazie al tempo di 1:56.593. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)commenta ai microfoni di Sky Sportle prime sensazioni dopo le due giornate di test a Losail (Qatar), sede delle prove ufficiali in vista delmondiale 2021. Il campione in carica della2, in pista nella sessione privata di ieri e nelle sette ore di oggi, si è mostrato molto soddisfatto dopo la prima esperienza a bordo della Ducati del Team Esponsorama Racing. Il compagno di box di Luca Marini, anch’esso esordiente nella classe regina delle due ruote, è consapevole del tanto lavoro da fare in vista del 28 marzo, data del primo appuntamento del campionato. L’ex alfiere di casa Italtrans Racing è fiducioso in vista delle prossime sessioni in programma dopo il ventesimo crono registrato oggi grazie al tempo di 1:56.593. Foto: LaPresse

