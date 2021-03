VIDEO Luna Rossa si allena con vento forte e mare increspato. -4 all’America’s Cup (Di sabato 6 marzo 2021) Ultimi giorni di allenamenti per Luna Rossa in vista dell’America’s Cup. Il Team Prada Pirelli proverà a strappare il trofeo ai campioni in carica di Team New Zealand: un’impresa titanica, almeno secondo quanto si legge sui media locali. Si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: chi otterrà per primo sette punti si aggiudicherà la Vecchia Brocca. Luna Rossa sta effettuando una rifinitura in vista delle regate. La parola d’ordine è continuare a migliorare il più possibile l’amalgama e l’intesa dell’equipaggio, riducendo al tempo stesso il numero di errori. Come si ripete spesso, nella vela non vince che non sbaglia, ma chi sbaglia meno. La barca italiana non è stata rivoluzionata rispetto alla Finale di Prada Cup vinta per 7-1 contro Ineos Team UK. Sono state apportate delle piccole ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Ultimi giorni dimenti perin vista dell’America’s Cup. Il Team Prada Pirelli proverà a strappare il trofeo ai campioni in carica di Team New Zealand: un’impresa titanica, almeno secondo quanto si legge sui media locali. Si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: chi otterrà per primo sette punti si aggiudicherà la Vecchia Brocca.sta effettuando una rifinitura in vista delle regate. La parola d’ordine è continuare a migliorare il più possibile l’amalgama e l’intesa dell’equipaggio, riducendo al tempo stesso il numero di errori. Come si ripete spesso, nella vela non vince che non sbaglia, ma chi sbaglia meno. La barca italiana non è stata rivoluzionata rispetto alla Finale di Prada Cup vinta per 7-1 contro Ineos Team UK. Sono state apportate delle piccole ...

Advertising

Alberto99297523 : RT @Naavarro98: Luna Bella ?? - DivinaAnyi : RT @mytsvideo: Luna Costa - JulienAlainCo : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - IlPesceBrosProd : @foghel79 @_Baio_ @ClodDeMartin Stanley Kubrick si racconta che dalla Cia fu incaricato di riprodurre il video Dell… - afi_ur4 : RT @NSMBabe: Brazzers- Luna Star & Lela Star ??6 -