VIDEO Angela Andreoli, esercizi surreali: 6.4 di D Score alla trave, 14.8 alle parallele. Fenomeno predestinato

Angela Andreoli si è esaltata durante la prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, andata in scena oggi pomeriggio al PalaRossini di Ancona. La strepitosa classe 2006, da più parti ritenuta una predestinata in grado di regalarci grandi soddisfazioni nel prossimo futuro, ha strabiliato tra parallele asimmetriche e trave, dove ha realizzato il miglior punteggio di giornata: immenso 14.800 sugli staggi (5.9 di D Score), spettacolare 14.600 alla trave dove ha portato un esercizio da 6.4 come nota di partenza e dove ha purtroppo commesso un errore su un giro perdendo sostanzialmente un punto.

