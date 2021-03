Viaggio e stanzialità | la dialettica del turismo

(Di domenica 7 marzo 2021) Può accadere che, nell’obbligatadella vita attuale, un libro sulla moda del villeggiare risulti acutamente contemporaneo: il lavoro di Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, La moda della vacanza Luoghi e storie 1860-1939, Einaudi, pp. XXII – 354, € 34,00) tocca la sua nota più originale proprio in questa apparente contraddizione. La precisa definizione cronologica lo colloca nell’ambito della ricerca storica; l’indefinita apertura spaziale sollecita l’insorgere di quella nostalgia surrogata, o «senza memoria», nella quale l’antropologo Arjun Appadurai, nei lontani … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

