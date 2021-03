Verona-Milan, Pioli: “Vogliamo la Champions, alla squadra dirò una cosa. Infortuni? Ci stiamo lavorando” (Di sabato 6 marzo 2021) Parola a Stefano Pioli.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Marcantonio Bentegodi": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata in trasferta contro la Roma di Paulo Fonseca, agli obiettivi della compagine rossonera. Ma non solo..."Juric sta facendo un grande lavoro da due anni, la loro squadra è fisica e tecnica, sempre aggressiva. Bisogna affrontarla con attenzione, è stato in grado di battere il Napoli e l'Atalanta, è una squadra di valore. Dobbiamo fare molto movimento, perchè loro sono forti nell'uno contro uno. Differenze con il 2020? Inevitabile che se confortiamo le due annate i ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Parola a Stefano.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampavigilia della sfida contro l'Hellas, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Marcantonio Bentegodi": dal momento della sua, reduce dvittoria conquistata in trasferta contro la Roma di Paulo Fonseca, agli obiettivi della compagine rossonera. Ma non solo..."Juric sta facendo un grande lavoro da due anni, la loroè fisica e tecnica, sempre aggressiva. Bisogna affrontarla con attenzione, è stato in grado di battere il Napoli e l'Atalanta, è unadi valore. Dobbiamo fare molto movimento, perchè loro sono forti nell'uno contro uno. Differenze con il 2020? Inevitabile che se confortiamo le due annate i ...

Advertising

AntoVitiello : #Tonali stamattina a Milanello per curare una piccola contrattura, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Verona.… - DiMarzio : Le parole di #Saelemaekers verso il match contro il #Verona - ZZiliani : A proposito della scusa dei 'tanti giovani' con cui la #Juve ha giocato a #Verona (tutti acquisti milionari); caro… - RadioRossonera : Le condizioni di #Tonali, il ballottaggio #Diaz - #Krunic, le considerazioni sugli infortuni e la lettura dell’avve… - calciomercatoit : ?? #Milan - Non solo #Zaccagni: i talenti del #Verona sotto osservazione ??#CMITmercato -