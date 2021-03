Verissimo, Rosalinda Cannavò parla di Andrea Zenga: «Ecco a chi l’ho presentato prima di mia mamma» (Di sabato 6 marzo 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata ospite a Verissimo. Nel corso della puntata, che ha andrà in onda oggi, 6 Marzo 2021, su Canale 5, l’attrice ha aperto il suo cuore al pubblico da casa e si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con la padrona di casa Silvia Toffanin. Rosalinda per prima cosa ha parlato della sua storia d’amore con Andrea Zenga, conosciuto all’interno della casa del GFVip 5. Poi l’artista si è lasciata andare anche a delle dichiarazioni su Dayane Mello. La loro amicizia resisterà anche fuori dalla casa? Scopriamo insieme in che rapporti sono al momento. Verissimo, Rosalinda Cannavò parla della sua ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 marzo 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5,, in arte Adua Del Vesco, è stata ospite a. Nel corso della puntata, che ha andrà in onda oggi, 6 Marzo 2021, su Canale 5, l’attrice ha aperto il suo cuore al pubblico da casa e si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con la padrona di casa Silvia Toffanin.percosa hato della sua storia d’amore con, conosciuto all’interno della casa del GFVip 5. Poi l’artista si è lasciata andare anche a delle dichiarazioni su Dayane Mello. La loro amicizia resisterà anche fuori dalla casa? Scopriamo insieme in che rapporti sono al momento.della sua ...

