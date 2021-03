Verissimo, anticipazioni ed ospiti della puntata del 6 marzo: Silvia Toffanin pronta ad accoglierli (Di sabato 6 marzo 2021) anticipazioni ed ospiti della puntata del 6 marzo di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo , in onda su Canale 5 dalle ore 16.00. Gli ospiti di Verissimo Questo pomeriggio dalle ore 16.00 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento di Verissimo. Come sempre tantissimi gli ospiti di Silvia Toffanin, in una puntata dedicata interamente ai finalisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Prima intervista post vittoria, dunque, per l’influencer milanese Tommaso Zorzi, giunto sul podio più alto del reality condotto da Alfonso Signorini. Zorzi parlerà della sua esperienza nella casa ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021)eddel 6dinegli studi di, in onda su Canale 5 dalle ore 16.00. GlidiQuesto pomeriggio dalle ore 16.00 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento di. Come sempre tantissimi glidi, in unadedicata interamente ai finalisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Prima intervista post vittoria, dunque, per l’influencer milanese Tommaso Zorzi, giunto sul podio più alto del reality condotto da Alfonso Signorini. Zorzi parleràsua esperienza nella casa ...

