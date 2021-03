Verde risponde a Gaich, Spezia-Benevento 1-1 (Di sabato 6 marzo 2021) LA Spezia (ITALPRESS) – Un punto a testa per Spezia e Benevento nel primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Il pareggio del Picco permette alle due squadre di salire a quota 26 punti e muovere una classifica che si è complicata nelle ultime settimane a causa delle vittorie del Cagliari e del buon momento del Torino (prima degli stop forzati per Covid), in risalita nella lotta per la salvezza. Meglio lo Spezia nel complesso, ma a lungo il Benevento assapora il ritorno alla vittoria che manca addirittura da due mesi, visto che l’ultimo successo dei campani risale allo scorso 6 gennaio (2-1 sul campo del Cagliari). Dopo i tentativi firmati da Nzola e Bastoni in avvio, al primo vero affondo la squadra di Filippo Inzaghi trova il vantaggio al 24?: Terzi regala il pallone agli avversari, Viola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) LA(ITALPRESS) – Un punto a testa pernel primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Il pareggio del Picco permette alle due squadre di salire a quota 26 punti e muovere una classifica che si è complicata nelle ultime settimane a causa delle vittorie del Cagliari e del buon momento del Torino (prima degli stop forzati per Covid), in risalita nella lotta per la salvezza. Meglio lonel complesso, ma a lungo ilassapora il ritorno alla vittoria che manca addirittura da due mesi, visto che l’ultimo successo dei campani risale allo scorso 6 gennaio (2-1 sul campo del Cagliari). Dopo i tentativi firmati da Nzola e Bastoni in avvio, al primo vero affondo la squadra di Filippo Inzaghi trova il vantaggio al 24?: Terzi regala il pallone agli avversari, Viola ...

