Venezia-Brescia | le parole degli allenatori alla vigilia

Paolo Zanetti e Pep Clotet hanno parlato alla vigilia del match di Serie B Venezia-Brescia, che si disputerà alle ore 16 sabato 6 marzo. Ecco le loro parole. Venezia-Brescia, formazioni e dove vederla in tv Cosa hanno detto Clotet e Zanetti? Clotet "Affronteremo un avversario tosto però in questo momento non possiamo permetterci di guardare l'avversario, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. I ragazzi mi stanno seguendo con attenzione, sono felice della loro disponibilità e sarà importante dare continuità rimanendo focalizzati e concentrati suoi nostri obiettivi. – continua Clotet come si legge sul sito del club – Donnarumma? Ha accusato un piccolo problema muscolare che stiamo cercando di risolvere e decideremo solo nelle prossime ore il da farsi.

