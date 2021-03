Venezia – Brescia 0-1: il solito Ayè decide il match del Penzo (Di sabato 6 marzo 2021) Basta una rete dello scatenato Florian Ayè per decidere il match del Penzo. Il francese conferma il suo incredibile stato di forma affossando una delle squadre in lizza per la promozione. In campo si è visto un match pimpante, a tratti anche nervoso, con protagonisti i portieri Joronen e Pomini. Venezia-Brescia, le parole degli allenatori alla vigilia Come sono scese in campo le formazioni? Zanetti opta per un 4-3-1-2 con Pomini in porta, Modolo, Ceccarini, Ceccaroni e Felicioi in difesa. In avanti fuori Forte e dentro Bocalon, che sarà affianato da Johnsen. Aramu agirà da trequartista accanto a Fiordilino, Taugourdeu e Meleh. Clotet risponde con la sua formazioni tipo ormai consolidata. Ancora fuori Donnarumma, in avanti ci sarà solo Ayè. In difesa confermato Cistana ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Basta una rete dello scatenato Florian Ayè perre ildel. Il francese conferma il suo incredibile stato di forma affossando una delle squadre in lizza per la promozione. In campo si è visto unpimpante, a tratti anche nervoso, con protagonisti i portieri Joronen e Pomini., le parole degli allenatori alla vigilia Come sono scese in campo le formazioni? Zanetti opta per un 4-3-1-2 con Pomini in porta, Modolo, Ceccarini, Ceccaroni e Felicioi in difesa. In avanti fuori Forte e dentro Bocalon, che sarà affianato da Johnsen. Aramu agirà da trequartista accanto a Fiordilino, Taugourdeu e Meleh. Clotet risponde con la sua formazioni tipo ormai consolidata. Ancora fuori Donnarumma, in avanti ci sarà solo Ayè. In difesa confermato Cistana ...

