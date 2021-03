Variante rarissima isolata a Varese "Solo un altro caso al mondo" (Di sabato 6 marzo 2021) Alessandro Ferro A Varese è stata isolata una Variante del Covid mai vista prima in Italia e con una struttura molecolare unica. "Mostra mutazioni genetiche tutte da studiare" Una Variante unica del Covid-19 è stata identificata e sequenziata nel Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Sette Laghi, Varese. È unica e rarissima perché era stata descritta, finora, soltanto in un altro caso in tutto il mondo. Di cosa si tratta L'equipe dei ricercatori, guidati dal Direttore del Laboratorio, Fabrizio Maggi, si son subito accorti di qualcosa di diverso e mai visto prima in tanti mesi di pandemia: il sequenziamento dell'intera proteina Spike, quella parte del virus che prende contatto con le cellule da invadere, ha rivelato una ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Alessandro Ferro Aè stataunadel Covid mai vista prima in Italia e con una struttura molecolare unica. "Mostra mutazioni genetiche tutte da studiare" Unaunica del Covid-19 è stata identificata e sequenziata nel Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Sette Laghi,. È unica eperché era stata descritta, finora, soltanto in unin tutto il. Di cosa si tratta L'equipe dei ricercatori, guidati dal Direttore del Laboratorio, Fabrizio Maggi, si son subito accorti di qualcosa di diverso e mai visto prima in tanti mesi di pandemia: il sequenziamento dell'intera proteina Spike, quella parte del virus che prende contatto con le cellule da invadere, ha rivelato una ...

rtl1025 : ?? Identificata, nel Laboratorio di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, #Varese, una rarissima #variante di… - fattoquotidiano : Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” - HuffPostItalia : A Varese identificata rarissima variante. Un solo altro caso in Thailandia - edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: A Varese identificata rarissima variante. Un solo altro caso in Thailandia - Bianca34874951 : RT @fattoquotidiano: Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” https:… -