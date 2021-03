Vaccino, oltre 211 mila dosi somministrate oggi in Italia (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 5.231.708 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia (211.839 nelle ultime 24 ore), secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 15.31 di oggi, 6 marzo 2021. Il Vaccino è stato inoculato a 3.215.513 donne e 2.016.195 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è pari a 1.613.613. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.496.790), seguito da personale non sanitario (866.694), ospiti delle strutture sanitarie (434.795), over 80 (970.867), forze armate (114.852) e personale scolastico (347.710). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d'Aosta (94%), Toscana (89%), ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 5.231.708 il numero delle vaccinazioniin(211.839 nelle ultime 24 ore), secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 15.31 di, 6 marzo 2021. Ilè stato inoculato a 3.215.513 donne e 2.016.195 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono statela prima e la seconda dose), invece, è pari a 1.613.613. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.496.790), seguito da personale non sanitario (866.694), ospiti delle strutture sanitarie (434.795), over 80 (970.867), forze armate (114.852) e personale scolastico (347.710). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d'Aosta (94%), Toscana (89%), ...

