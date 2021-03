Vaccino Covid, Ue: “Collaborazione con Usa per approvvigionamenti” (Di sabato 6 marzo 2021) Vaccino Covid, novità dall’Ue. Si sta lavorando ad una Collaborazione con gli Usa per garantire approvvigionamenti Il tema caldo delle ultime settimane continua ad essere quello del Vaccino anti Covid. Mentre si sta lavorando per ottenere nuove forniture da parte delle aziende farmaceutiche già autorizzate, altre stanno lavorando ai loro candidati così da aumentare l’offerta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021), novità dall’Ue. Si sta lavorando ad unacon gli Usa per garantireIl tema caldo delle ultime settimane continua ad essere quello delanti. Mentre si sta lavorando per ottenere nuove forniture da parte delle aziende farmaceutiche già autorizzate, altre stanno lavorando ai loro candidati così da aumentare l’offerta L'articolo proviene da Inews.it.

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - RobertoBurioni : In Minnesota un milione di vaccinati, tra loro 14 casi di COVID-19, tutti senza sintomi o quasi, per lo più in sani… - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - Maxxxibb3 : RT @EliseiNicole: Covid, Lopalco: 'Forse si è portatori del virus con il vaccino' - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile per le ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Financial Times: l'Ue chiederà agli Usa milioni di dosi del vaccino AstraZeneca La lotta al Covid. "L'Unione europea solleciterà gli Stati Uniti a consentire l'esportazione di milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca in Europa". Lo scrive il Financial Times citando fonti europee. La mossa ...

Vaccino, il piano: 'Potenziare risposta Regioni' In questo momento, nelle vaccinazioni anti - Covid 'si sta creando una forte discriminazione nei confronti dei soggetti con patologie e più fragili: dal momento che il vaccino che sembrerebbe più ...

Vaccino Covid, Bonaccini: "I medici specializzandi parteciperanno alla somministrazione" Il Resto del Carlino L'Italia blocca 250mila dosi di AstraZeneca, la vendetta degli australiani spiazza tutti Una notizia che ha fatto clamore in tutto il mondo, quella del veto posto dal presidente del Consiglio Mario Draghi per bloccare la consegna di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca ...

Covid: il Dalai Lama vaccinato la dose di AstraZeneca Il Dalai Lama ha ricevuto a Dharamsala in India la prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca. "Per prevenire alcuni seri problemi, questa iniezione è molto, molto utile", è stato il commento del l ...

