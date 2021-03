Vaccino Covid, oltre 331mila le dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 5.158.820 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 75,6% del totale di quelle consegnate. La somministrazione ha riguardato 3.171.577 donne e 1.987.243 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.540.475. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 5.158.820 ledicontro il-19 finorain Italia, il 75,6% del totale di quelle consegnate. La somministrazione ha riguardato 3.171.577 donne e 1.987.243 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe lesono 1.540.475. L'articolo .

