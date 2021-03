Vaccino Covid, medici in fuga: adesso mancano 10 mila dottori. Figliuolo alle Regioni: ad aprile avremo le fiale (Di domenica 7 marzo 2021) avremo presto decine di milioni di dosi, ma rischiamo di trovarci con un numero insufficiente di vaccinatori. Ne servirebbero almeno altri 10 mila, tenendo conto che medici e infermieri sono in... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 marzo 2021)presto decine di milioni di dosi, ma rischiamo di trovarci con un numero insufficiente di vaccinatori. Ne servirebbero almeno altri 10, tenendo conto chee infermieri sono in...

