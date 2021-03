Vaccino covid Lazio, arriva attestato per i vaccinati (Di sabato 6 marzo 2021) Il Lazio si appresta a produrre l’attestato per chi ha ricevuto il Vaccino covid. “A metà del mese tutti i cittadini del Lazio sottoposti a vaccinazione, già oltre 500mila, potranno scaricare online l’attestato di certificazione vaccinale che potrà essere utile in futuro in base alle disposizioni che il Governo o l’Ue vorranno emanare. Noi siamo pronti, si potrà scaricare online sul fascicolo sanitario di ognuno. Un passo in avanti a favore dei cittadini e per la tutela della salute pubblica”, ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’inaugurazione del nuovo centro vaccinale all’esterno della Stazione Termini di Roma. “Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti nella battaglia che il Lazio e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Ilsi appresta a produrre l’per chi ha ricevuto il. “A metà del mese tutti i cittadini delsottoposti a vaccinazione, già oltre 500mila, potranno scaricare online l’di certificazione vaccinale che potrà essere utile in futuro in base alle disposizioni che il Governo o l’Ue vorranno emanare. Noi siamo pronti, si potrà scaricare online sul fascicolo sanitario di ognuno. Un passo in avanti a favore dei cittadini e per la tutela della salute pubblica”, ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, al termine dell’inaugurazione del nuovo centro vaccinale all’esterno della Stazione Termini di Roma. “Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti nella battaglia che ile ...

