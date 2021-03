Vaccini per la Bergamasca, “740mila le dosi: la Regione ha ammesso l’errore” (Di sabato 6 marzo 2021) “Finalmente la Regione ha ammesso l’errore che avevo evidenziato e ha rettificato le dosi vaccinali per la Bergamasca”. Lo spiega il consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta che rivela anche quante saranno le dosi destinate alla nostra provincia: “Non 417.000 come comunicato giovedì, ma 740.000”. Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori aveva evidenziato l’errore in un post su Twitter: “Il piano vaccinale presentato da Regione Lombardia – le sue parole – prevede che sia vaccinato il 60% della popolazione. Risulta quindi incomprensibile perché la previsione per la provincia di Bergamo si fermi a 417mila persone, pari al 38%. Se si tratta di un errore, va immediatamente corretto”. La rettifica è arrivata venerdì da parte del direttore generale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 marzo 2021) “Finalmente lahache avevo evidenziato e ha rettificato levaccinali per la”. Lo spiega il consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta che rivela anche quante saranno ledestinate alla nostra provincia: “Non 417.000 come comunicato giovedì, ma 740.000”. Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori aveva evidenziatoin un post su Twitter: “Il piano vaccinale presentato daLombardia – le sue parole – prevede che sia vaccinato il 60% della popolazione. Risulta quindi incomprensibile perché la previsione per la provincia di Bergamo si fermi a 417mila persone, pari al 38%. Se si tratta di un errore, va immediatamente corretto”. La rettifica è arrivata venerdì da parte del direttore generale ...

