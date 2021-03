Vaccini, medici di famiglia contro le Regioni: 'A noi solo 10 dosi a settimana' (Di sabato 6 marzo 2021) Vaccino anti Cid, è polemica tra i medici di famiglia e le Regioni. solo 10 dosi di vaccino anti - Covid a settimana: sono quelle al momento disponibili per ogni medico di famiglia nelle Regioni in ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Vaccino anti Cid, è polemica tra idie le10di vaccino anti - Covid a: sono quelle al momento disponibili per ogni medico dinellein ...

Advertising

UniPadova : Inizia la campagna vaccinale anti Covid19 per il personale #Unipd, prevista dal piano nazionale e autorizzata da… - riotta : Settantenni senza data per vaccini, ventenni sani vaccinati in università, medici coinvolti in certe zone non in al… - fanpage : Un'impresa incredibile questa di Cuba, un paese povero che da 61 anni vive sotto embargo economico e commerciale da… - piobulgaro : PUGLIA – Covid, siglato l'accordo: anche i medici di famiglia potranno somministrare i vaccini… #RadioStudio100… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Tra vaccini dei medici di base e nei centri, ecco come procederà il piano - TGR Puglia -