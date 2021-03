V per Vendetta come la realtà: virus e vaccini che mancano - (Di sabato 6 marzo 2021) Erika Pomella V per Vendetta è un film che racconta una realtà distopica dove un solo uomo si erge contro un governo corrotto e una realtà che somiglia molto all'Italia di oggi Questa sera alle 21.20 su 20 Mediaset verrà trasmesso il film distopico V per Vendetta, tratto dal romanzo a fumetti di Alan Moore e David Lloyd e portato sul grande schermo dalle sorelle Wachowski. Tuttavia Alan Moore fu così poco soddisfatto dalla resa cinematografica dell'opera che si dissociò dalla produzione e per questo volle che il suo nome non apparisse nei titoli di testa. Lloyd, al contrario, encomiò il lavoro della Warner Bros. nel portare sullo schermo la storia di V Per Vendetta, che per il cinema è stato interpretato da Natalie Portman e Hugo Weaving, quest'ultimo famoso soprattutto per aver ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Erika Pomella V perè un film che racconta unadistopica dove un solo uomo si erge contro un governo corrotto e unache somiglia molto all'Italia di oggi Questa sera alle 21.20 su 20 Mediaset verrà trasmesso il film distopico V per, tratto dal romanzo a fumetti di Alan Moore e David Lloyd e portato sul grande schermo dalle sorelle Wachowski. Tuttavia Alan Moore fu così poco soddisfatto dalla resa cinematografica dell'opera che si dissociò dalla produzione e per questo volle che il suo nome non apparisse nei titoli di testa. Lloyd, al contrario, encomiò il lavoro della Warner Bros. nel portare sullo schermo la storia di V Per, che per il cinema è stato interpretato da Natalie Portman e Hugo Weaving, quest'ultimo famoso soprattutto per aver ...

