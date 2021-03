Uomini e Donne, un’ex tronista vittima di stalking: arrestato il commercialista che la perseguitava da 3 anni (Di sabato 6 marzo 2021) Ricorderete sicuramente l’ex tronista di Uomini e Donne Natalia Angelini. Era il 2004 quando la donna pugliese partecipò al dating show di Maria De Filippi ma non trovò lì l’amore, abbandonando poco dopo l’ambito trono rosso. Negli ultimi giorni, IlMessaggero.it ha diffuso una notizia che la riguarda. La donna, vittima di stalking da ben tre anni, ha finalmente ricevuto giustizia. Ad essere condannato, un commercialista di 54 anni residente a Catania. L’uomo si è reso protagonista di continui commenti offensivi ed avances sessuali sotto le foto social di Natalia. Non contento, lo stalker ha più volte creato profili falsi con cui insultarla e per ben due volte l’aveva raggiunta fisicamente anche a Monopoli, cittadina in cui risiede l’ex ... Leggi su isaechia (Di sabato 6 marzo 2021) Ricorderete sicuramente l’exdiNatalia Angelini. Era il 2004 quando la donna pugliese partecipò al dating show di Maria De Filippi ma non trovò lì l’amore, abbandonando poco dopo l’ambito trono rosso. Negli ultimi giorni, IlMessaggero.it ha diffuso una notizia che la riguarda. La donna,dida ben tre, ha finalmente ricevuto giustizia. Ad essere condannato, undi 54residente a Catania. L’uomo si è reso protagonista di continui commenti offensivi ed avances sessuali sotto le foto social di Natalia. Non contento, lo stalker ha più volte creato profili falsi con cui insultarla e per ben due volte l’aveva raggiunta fisicamente anche a Monopoli, cittadina in cui risiede l’ex ...

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 ?? 'I fiori di #Sanremo2021 dovrebbero essere sia per le donne che per gli uomini'?????… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - _Shaireen : @lucaferrara4 Sì, ha parlato di mentalità maschile, perchè sono gli uomini (non tutti) che sistematicamente fanno v… - aledeniz : @silvia_sb_ Togliere il cuneo parafiscale permetterebbe a milioni di donne, e pure a tanti uomini, di poter lavorar… -