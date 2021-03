Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Megghi Galo: “Costretta ad abortire, il mio bambino non ce la fa” (Di sabato 6 marzo 2021) l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne , Megghie Galo , ha raccontato del dramma che sta vivendo in questi giorni. Ecco le sue parole. Le parole di Megghi Galo Un annuncio triste e doloroso, che ha spiazzato i suoi tantissimi followers. In un video pubblicato sui suoi account social ufficiali, Megghi Galo ha voluto raccontare cosa è accaduto in questi giorni. Rivolgendosi direttamente alle sue amiche più care, come Guendalina Canessa e Martina Nasoni, l’ex protagonista di Uomini e Donne , ha annunciato di essere Costretta ad interrompere la sua gravidanza. La giovane da tempo ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Piscopo . ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021)di, ha raccontato del dramma che sta vivendo in questi giorni. Ecco le sue parole. Le parole diUn annuncio triste e doloroso, che ha spiazzato i suoi tantissimi followers. In un video pubblicato sui suoi account social ufficiali,ha voluto raccontare cosa è accaduto in questi giorni. Rivolgendosi direttamente alle sue amiche più care, come Guendalina Canessa e Martina Nasoni,protagonista di, ha annunciato di esseread interrompere la sua gravidanza. La giovane da tempo ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Piscopo . ...

