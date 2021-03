Una Vita anticipazioni 8 marzo 2021, una serenata per Marcia (Di sabato 6 marzo 2021) Santiago, sobillato da Genoveva, prova a far capire a Marcia di essere davvero innamorato di lei, così in questa puntata il protagonista di Una Vita chiederà aiuto ad Emilio e Cesareo per organizzare una serenata per la moglie, con la speranza che lei finalmente gli creda. Intanto, mentre tutto questo avviene, Felipe osserva non visto la scena e viene divorato dalla gelosia nei confronti della Sampaio, così non esita a scaricare le sue frustrazioni sulla Salmeron. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole: l’ultima maledizione di Ursula In punto di morte la Dicenta punta il dito contro la sua acerrima nemica lanciandole una maledizione Nelle puntate di Una Vita il rapporto tra Genovea e Ursula sta per avere un’evoluzione che porterà all’uscita di scena della ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 marzo 2021) Santiago, sobillato da Genoveva, prova a far capire adi essere davvero innamorato di lei, così in questa puntata il protagonista di Unachiederà aiuto ad Emilio e Cesareo per organizzare unaper la moglie, con la speranza che lei finalmente gli creda. Intanto, mentre tutto questo avviene, Felipe osserva non visto la scena e viene divorato dalla gelosia nei confronti della Sampaio, così non esita a scaricare le sue frustrazioni sulla Salmeron. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole: l’ultima maledizione di Ursula In punto di morte la Dicenta punta il dito contro la sua acerrima nemica lanciandole una maledizione Nelle puntate di Unail rapporto tra Genovea e Ursula sta per avere un’evoluzione che porterà all’uscita di scena della ...

Advertising

SanremoRai : 'Voglio una vita così' #Sanremo2021 - capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - MarioManca : Sono passati 4 anni da «Il diario degli errori»: da allora Michele ha vissuto più di una vita, luci, ombre, cadute,… - ALDOHANS6 : RT @capuanogio: Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si sarebbe… - chiamotuttiraga : Ornella Vanoni così tanto per darci una botta di vita #Sanremo2021 -