Una Vita anticipazioni 11 marzo 2021, le allucinazioni di Ursula

Appuntamento alle ore 14:10 su Canale 5 con la telenovela Una Vita e la replica disponibile sul sito Mediaset Play, subito dopo la messa in onda. Nella puntata di giovedì 11 marzo 2021 Ursula, ormai fuori controllo, crede che Genoveva sia una delle sue figlie e inizia a minacciarla con il coltello. La Salmeron indietreggiando cade a terra in modo fortuito. Poco dopo sopraggiunge Felipe che la soccorre e le chiede cosa sia accaduto, ma lei non dice nulla e commenta il fatto dando la colpa a se stessa per essere caduta.

Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…

Una Vita puntate spagnole, Genoveva uccide Santiago?

La donna potrebbe avere in mente un piano per far fuori il marito di Marcia compiendo un gesto estremo? Genoveva ha intenzione di liberarsi di Santiago in seguito alle minacce ...

