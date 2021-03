"Una mossa intelligente". Sallusti svela cosa c'è dietro il blocco dell'export di dosi di vaccino: Draghi sovranista? (Di sabato 6 marzo 2021) Non tutto il male viene per nuocere. Secondo Alessandro Sallusti la pandemia ci ha dato una grande opportunità: "Passare da un sovranismo inter-europeo a un sovranismo europeo". Il direttore del Giornale, in collegamento con Stasera Italia, ricorda così la decisione di Mario Draghi di bloccare l'export di dosi di vaccino di AstraZeneca. Una scelta ai danni dell'Australia presa dal premier per mandare un chiaro messaggio alle case farmaceutiche che non rispettano i contratti e che hanno portato l'Italia ad avere meno dosi di quanto pattuito. "Mi sembra una cosa intelligente, un collante per far fare un passo all'Europa da un'unione monetaria a una di difesa degli interessi europei. In sostanza "Draghi è una sorta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Non tutto il male viene per nuocere. Secondo Alessandrola pandemia ci ha dato una grande opportunità: "Passare da un sovranismo inter-europeo a un sovranismo europeo". Il direttore del Giornale, in collegamento con Stasera Italia, ricorda così la decisione di Mariodi bloccare l'dididi AstraZeneca. Una scelta ai danni'Australia presa dal premier per mandare un chiaro messaggio alle case farmaceutiche che non rispettano i contratti e che hanno portato l'Italia ad avere menodi quanto pattuito. "Mi sembra una, un collante per far fare un passo all'Europa da un'unione monetaria a una di difesa degli interessi europei. In sostanza "è una sorta di ...

Advertising

riotta : Che l'Italia, prima in UE e sforzando la mano all'industria vaccini, tenga in Italia le dosi destinate dal business… - mante : La scelta di Repubblica di mettere sotto paywall la grandissima maggioranza degli articoli del suo sito web, renden… - ricpuglisi : #ScuoleChiuse è una mossa molto spiacevole, che non mette in buona luce il governo, per usare un eufemismo. cc… - Rossletta : RT @repubblica: 'Io, medico pronto a fare vaccini antiCovid gratis ho risposto sì all'appello di Decaro. E ai colleghi dico: datevi una mos… - Bea40998979 : RT @CinziaFufy74: @Cambiacasacca @ManuQ24916888 Ho come l'impressione che aver trascurato cancro, problemi cardiocircolatori ed altre patol… -