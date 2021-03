Un uomo di 84 anni viene ricoverato in ospedale per Covid, il suo cane fa di tutto per stargli accanto (Di sabato 6 marzo 2021) . Don Pedro Gamarra è un uomo di 84 anni che a causa del Covid è stato ricoverato all’ospedale di Caazapá, in Paraguay. E in mancanza di amici e familiari è rimasto accanto a lui soltanto il suo amato cane nero. Il quattro zampe lo ha infatti aspettato per molti giorni fino a quando l’uomo non è stato dimesso e sono potuti tornare a casa insieme. L’uomo si era presentato in ospedale con sintomi collegabili al Covid e con dolori addominali. «A un certo punto lui ci ha detto che non aveva familiari o persone che lo assistessero – racconta il dottor Hermes Cardozo -. Ma ci siamo ben presto resi conto che vicino alla porta della sua stanza c’era un cane e il paziente ci ha risposto che ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 6 marzo 2021) . Don Pedro Gamarra è undi 84che a causa delè statoall’di Caazapá, in Paraguay. E in mancanza di amici e familiari è rimastoa lui soltanto il suo amatonero. Il quattro zampe lo ha infatti aspettato per molti giorni fino a quando l’non è stato dimesso e sono potuti tornare a casa insieme. L’si era presentato incon sintomi collegabili ale con dolori addominali. «A un certo punto lui ci ha detto che non aveva familiari o persone che lo assistessero – racconta il dottor Hermes Cardozo -. Ma ci siamo ben presto resi conto che vicino alla porta della sua stanza c’era une il paziente ci ha risposto che ...

Advertising

LaStampa : Un uomo di 84 anni viene ricoverato in ospedale per Covid, il suo cane fa di tutto per stargli accanto… - Agenzia_Ansa : E' partita la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano Takis-Rottapharm. Il primo volontario è un ragazzo di… - SkySport : Tre anni senza Davide Giovedì 4 marzo ? Davide, storia di un capitano Alle 13.00, 19.00 Su Sky Sport Serie A ? L’Uo… - Jambadami71 : RT @cristoperplesso: Secondo voi un uomo può superare i trentatré anni senza esser messo in croce? - defencelessxsa : RT @aristosachvion: avevo programmato tante cose per la mia vita, ma passare il sabato a piangere per un uomo di quasi trent'anni che non s… -