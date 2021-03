Un Posto al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 marzo: problemi per Ferri (Di sabato 6 marzo 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dall’8 al 12 marzo 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40? Roberto continua a dover gestire situazioni critiche ai Cantieri e cerca di capire chi ci sia dietro. Alberto dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che i problemi per lui sono appena iniziati. Raffaele riferirà a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 6 marzo 2021)settimanali “Unal”, puntateal 122021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40? Roberto continua a dover gestire situazioni critiche ai Cantieri e cerca di capire chi ci sia dietro. Alberto dovrà fronteggiare le richieste di Barbara, sempre più esigente. Dopo il teso confronto con Lara, Roberto scoprirà che iper lui sono appena iniziati. Raffaele riferirà a Articolo completo: dal blog SoloDonna

